AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin bilgilendirme
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AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin bilgilendirme

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından toplam 16 artçı meydana geldiği belirtildi.

AFAD'dan Bingöl'deki depreme ilişkin bilgilendirme
14.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:32

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından toplam 16 artçı meydana geldiği belirtildi. Ayrıca, "Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Dinarbey köyünde yapılan taramada 6 evde hasar oluştuğu, göçük altında kalan vatandaşımızın olmadığı öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, saat 18.30 itibarıyla elde edilen bilgileri paylaştı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl ilinin Karlıova ilçesinde 14 Haziran 2020 tarihi saat 17.24'te 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası ikisi 4.7 ve 4.6 olmak üzere, toplamda 16 artçı deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; Karlıova Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgeye ambulans helikopter sevk edilmiştir. Yedisu ilçesinde Dinarbey köyünde yapılan taramada 6 evde hasar oluştuğu, göçük altında kalan vatandaşımızın olmadığı öğrenilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 4 personel, UMKE'den 5 personel ve Karlıvoa İtfaiye, İlçe Jandarma bölgeye gönderilmiştir. Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir" ifadelerine de yer verildi.

Çevre köylere ve illere ilişkin bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada, "Bingöl ili Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir" denildi.

Açıklamada, şu bilgiler de yer aldı:

"Enerji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türk Telekom'un sabit şebekesinde ve servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 Mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği de vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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