AFAD'DAN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM
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AFAD'DAN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM

AFAD'DAN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM
Habermetre - Haberler | Toplum

AFAD'DAN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİMYalova Belediyesi Dinçer İlhan Belediye Meclis Salonu'nda verilen eğitimlere Yalova Belediyesi'nde görev alan tüm personeller günde iki sefer gruplar halinde katılım sağlıyor.

AFAD'DAN BELEDİYE PERSONELİNE EĞİTİM

Yalova Belediyesi Dinçer İlhan Belediye Meclis Salonu'nda verilen eğitimlere Yalova Belediyesi'nde görev alan tüm personeller günde iki sefer gruplar halinde katılım sağlıyor. Toplam 1 saat süren ve AFAD eğitmenleri tarafından verilen seminerde, AFAD görev yetki ve sorumlulukları, topluma yönelik farkındalık eğitimleri, belediye personeline yönelik farkındalık eğitimleri, AFAD gönüllülük sistemi tanıtımı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, acil durum yönetimi gibi eğitimler veriliyor.

Kaynak: Habermetre

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