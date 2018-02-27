Afad'dan Balıkçılar İçin Mesajla Uyarı Uygulaması

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında yaklaşık 3 yıldır meteorolojik ihbarlarda risk altındaki bölgelerdeki ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve belediye şantiye sorumluları, imamlar ve muhtarların telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken uygulamaya genişletildi. Geçen Kasım ayından itibaren tekne sahibi, balıkçı ve denizcilikle uğraşan kişilere de toplamda 7 bin uyarı SMS'si gönderildi.

Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, meteorolojik ihbarlarda, risk altındaki bölgelerdeki ilçe kaymakamları, kamu yöneticileri, belediye başkanları ve belediye şantiye sorumluları, imamlar ve muhtarların telefonlarına uyarı mesajları gönderiliyor. Samsun Valisi Osman Kaymak'ın talimatı üzerine geçen Kasım ayından itibaren denizcilikle ve balıkçılıkla uğraşan tekne sahiplerine ve balıkçıları da bu uygulamaya dahil edilerek uyarı mesajı gönderilmeye başlandı. Samsun'da sisteme kayıtlı bin tekne sahibi, balıkçı ve denizcilikle uğraşan kişi bulunduğu belirterek bu zamana kadar 7 uyarı mesajının ilgililere uyarı mesajı olarak gönderildi.

Uygulamaya ile bilgi veren İl Afet ve Acil Durum İl Müdür Vekili Yusuf Aysu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olarak ilimizde yapılan meteorolojik ihbarlarda, ihbarın yapıldığı bölgelerdeki muhtarlarımız, kamu yöneticileri, ilçe kaymakamlıkları, emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına SMS ile birlikte uyarı mesajları göndermekteyiz. Samsun Valimiz Osman Kaymak'ın talimatıyla geçen Kasım ayından itibaren denizcilikle, balıkçılıkla uğraşan, tekne sahiplerine ve balıkçılarımıza da SMS uyarı mesajı göndermeye başladık. Bu güne kadar balıkçılarımıza 7 uyarı mesajı yolladık. Bu 7 bin mesaj anlamına geliyor. Denizcilikle ve balıkçılıkla ilgili olarak sistemimizde bin telefon numarası kayıtlı durumda. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Liman Başkanlığımız ile koordinasyon halinde isimler belirlendi. Onların gönderdikleri isim ve telefon numaralarına bu SMS'ler denizcilikle ilgili meteorolojik ihbarlarda gönderilmektedir. Karadeniz'de fırtına çok etkili oluyor. Özellikle denizcilik kazalarını geçmişte çok yaşadık balıkçı teknelerinde. Bundan dolayı gelecekte benzer vakaların yaşanmaması için uyarıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda balıkçılarımıza fırtına öncesinde uyarı mesajı göndermekteyiz diyerek sözlerine şöyle devam etti

40 BİN UYARI SMS'İ GÖNDERİLDİ

Meteorolojik ihbarlarda özellikle aşırı yağış alacak bölgeler meteoroloji radarı vasıtasıyla bize bildirilmektedir. Bu bölgeler ve bu bölgedeki yağışlardan etkilenecek alt kotlardaki yerleşim birimleri için de SMS mesajı ile beklenen yağış ve etkileri ile ilgili uyarılar yapmaktayız. 3 yıldır bu uyarıyı da yapıyoruz. Özellikle bu çalışmanın afetlerden önce zarar azaltmaya yönelik tedbirler anlamında önemi var. Karadeniz Bölgesi aşırı yağış alan bölgelerimizden özellikle anlık olarak yoğun yağışların olduğu dönemlerde sellerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bu tür durumlarda da halkımızı uyarmak zararı azaltmak ve tedbir alma noktasında önem kazanıyor.

Bu amaçta SMS mesajlarını beklenen tehlike gerçekleşmeden önce göndererek halkımızı uyarmayı amaçlıyoruz. Olası böyle bir durumda o bölgelerdeki muhtarlarımıza, imamlarımıza, kamu yöneticilerine ve kamu görevlilerine SMS göndermekteyiz. SMS sistemimizde toplam 4 bin kişi kayıtlı. Bu güne kadar da 40 bin civarında uyarı SMS'si göndermiş durumdayız. - Samsun