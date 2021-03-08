AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
08.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38
Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.
Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.
AFAD tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere deprem ve afet durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.
Daha sonra öğrencilerin katılımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
Öğrenciler ve öğretmenler, AFAD yetkililerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık