AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim

08.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ilkokul öğrencilerine afet eğitimi verildi.

AFAD tarafından Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere deprem ve afet durumlarında yapılması gerekenler anlatıldı.

Daha sonra öğrencilerin katılımıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve öğretmenler, AFAD yetkililerine teşekkür etti.

AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim
AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Fatih Terim Halis Özkahya Rıza Çalımbay Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AFAD'dan Aydın'da ilkokul öğrencilerine eğitim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:38:53. #1.16#
title