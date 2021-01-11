AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
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AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı

11.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:55
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı

Feridun AÇIKGÖZ / Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Alibeyköy Barajı'ndaki alanda tatbikat yaptı.

Feridun AÇIKGÖZ/    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, Alibeyköy Barajı'ndaki  alanda tatbikat yaptı. Tatbikat gereği bataklık alana saplanan bir kişi kurtarıldı, bu tür durumlarda nasıl davranılması gerektiği anlatıldı.

İstanbul'da son günlerde yağışların azalmasıyla özellikle baraj ve göllerde su miktarında azalma ve kıyılarda çekilmeler oluşunca, bu bölgelerde adacıklar ve yer yer bataklıklar  oluşmaya başladı. Bu bölgelere piknik yapmaya, balık tutmaya vs. gitmek isteyenleri  AFAD ekipleri uyardı.  Alibeyköy Baraj'ında alanda yapılan tatbikatta, bataklık alana saplanan bir kişi  AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

"YASAKLI ALANLARA GİRMEK HAYATİ RİSKLER TAŞIYOR"

 AFAD  İstanbul Doğada Arama Kurtarma Ekip Amiri Bilal Öztürk, yasaklı alanlara girmenin hayati riskler taşıdığını hatırlattı. Öztürk, "Yasaklı alanlara vatandaşlarımızın girmesinin tehlikeli olduğunu, girdikleri zaman hayati riskler taşıyacağını bildirmek istiyorum. Sadece Alibeyköy Barajı değil, valiliğimizin ve mevzuatta yasaklı olan bölgeleri inceleyip ki zaten tel örgülerle belirlenmiş bu alanlar. Bu alanlara ne piknik yapmaya ne balık tutmaya gelinmemesi gerekiyor. Bu tel örgüyü aşıp girmek çok yanlış bir hareket" dedi.

"BATAKLIĞA SAPLANIRSAK İLK YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK FAZLA ÇIRPINMAMAK"

 Bilal Öztürk, bu sene iki kişinin bataklıkta saplanarak mahsur kaldığını, daha sonra ekipler tarafından kurtarıldığını belirterek,  "Girdiğimiz zaman, bataklığa saplanırsak ilk yapmamız gereken çok fazla çırpınmamamız gerekiyor ve en hızlı şekilde kurtarma birimlerine haber verilmesi gerekiyor. Bizler olay yerine müdahale ettiğimiz zaman, bataklık bölgede geniş yüzey oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öztürk, "Dünyada hiçbir insanın bataklığa batarak öldüğü görülmedi. Boğulacak pozisyona kadar batmıyorsunuz. Daha fazla batmadan, kendinizi emniyete alıp kurtarma ekibini beklemek en sağlıklısı" dedi.


AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı
AFAD'dan Alibeyköy Barajı'nda bataklık alanda kurtarma tatbikatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş

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