AFAD'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Afganistan'ın başkenti Kabil'in 2 ilçesinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımında bulundu.

Yardımların dağıtımı için Kabil'in Bagrami ilçesine düzenlenen törene Taliban geçici hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Arsala Haruti, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve AFAD yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Erginay, Türkiye ile Afganistan arasında dostluk ve kardeşlik ilişkileri ile mezhep ve din birliğinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu zamanlarda yüzyıl önce Afgan halkının yardımcı olduğunu belirten Erginay, Türkiye'nin yıllardır Afgan halkının yanında yer aldığını ve onların yardımına koştuğunu vurguladı.

Erginay, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik insani yardım faaliyetlerini artırdığını kaydetti.

AFAD'ın Kabil'in Musahi ilçesinde 1000 ve Bagrami ilçesinde de 1000 olmak üzere toplam 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yaptığını aktaran Erginay, "Önümüzdeki günlerde de Paktiya vilayetinde 1000 kolilik yardımda bulunacağız. Böylece 24 bin kişiye ulaşmış olacağız." dedi.

Taliban geçici hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Vekili Haruti, Türkiye'nin yardımlarının Afganistan'ın diğer vilayetlerinde de yapıldığını dile getirdi.

Afganistan halkının ekonomik krizle mücadele ettiğini belirten Haruti, Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesiyle güvenlik sorununun ortadan kalktığını kaydetti.

Haruti, yurt dışında dondurulan Afganistan paralarının serbest bırakılmasıyla ekonomik krizin de çözüleceğini belirterek böyle bir dönemde Afgan halkına yardım eden Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.