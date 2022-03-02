AFAD'dan afetzedelere nakdi yardım yapıldı - Haberler

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AFAD'dan afetzedelere nakdi yardım yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AFAD'dan afetzedelere nakdi yardım yapıldı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde heyelan nedeniyle mağdur olan afetzedelerin her birine AFAD tarafından 7 bin 500 TL nakdi yardım yapıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde heyelan nedeniyle mağdur olan afetzedelerin her birine AFAD tarafından 7 bin 500 TL nakdi yardım yapıldı.

İlçeye bağlı Değirmnyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde iki hafta önce meydana gelen heyelan nedeniyle 24 ev boşaltılmıştı. Heyelan sebebiyle evlerini boşaltmak zorunda kalan afetzedelere nakdi yardımlar yapılmaya başladı. AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenice Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde köyde ikamet edip heyelan nedeni ile konutları tahliye edilen vatandaşlarımızın her birine müdürlüğümüzce 7 bin 500 TL kira yardımı yapılmıştır" denildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Toprak Kayması, Türk Lirası, Karabük, AFAD, Yerel, Haberler

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