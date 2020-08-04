AFAD'dan afetlere karşı tatbikat çağrısı
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AFAD'dan afetlere karşı tatbikat çağrısı

Afet anına hazır olmak, olası zararlardan korunma adına, hayati önem taşıyor.

AFAD'dan afetlere karşı tatbikat çağrısı
04.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:19

Afet anına hazır olmak, olası zararlardan korunma adına, hayati önem taşıyor. O ana hazırlayan doğru davranış şekillerini kazanmak ise ancak sık uygulamalarla mümkün oluyor. Bu nedenle Afetlere Hazırlık Yılı, onuncu temasında 'Afet Anı ve Tatbikatlar' konusuna odaklanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu ayda vatandaşlara olası bir afetteki doğru davranış şekillerini, aile afet planını ve tahliye planlarını tatbik etme çağrısı yapıyor. 'Afetlere Hazır Ol' sloganıyla her ay başka bir konuya odaklanan Afetlere Hazırlık Yılı'nın bu ayki teması ile AFAD, vatandaşları afet anına uygulamalı hazırlık yapmaya davet ediyor. Afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenme, tehlike avı yapma, aile afet ve acil durum planı hazırlama ve tahliye uygulamaları gerçekleştirme çağrısı yapıyor. Çünkü afetlerde canların korunması, refleks haline gelen doğru davranışlarla mümkün hale geliyor.

Afet anına hazır olun

Afet Anına Hazır Olmak İçin Afet Öncesinde; Bölgenizin taşıdığı afet risklerini öğrenin. Aile afet ve acil durum planınızı, hazırlayın, güncelleyin ve tatbik edin. Evinizde tehlike avı yapın. Ağır ve büyük eşyalarınızı sabitleyin. Gaz ve su sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantıları ile hasarlı elektrik kablolarını onarın. Zorunlu Deprem Sigortanızı yaptırın. Yapınızda hasar işaretleri varsa uzman desteği alın. Yanıcı/parlayıcı ve ağır malzemeleri kilitli dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin. Afet ve acil durum çantanızı hazırlayın. Tüm aile, Çök-Kapan-Tutun hareketini öğrenip uygulayın. Afet anındaki doğru davranışları sık pratiklerle refleks haline getirmeye çalışın. Size en yakın acil toplanma alanlarının yerini internetten kolayca öğrenin. Tahliye tatbikatları yapın. Hava ve yol durumu raporlarını medyadan takip edin. Afet riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın.

Afet anında ise olabildiğince sakin kalmaya çalışın. Afet türüne uygun doğru davranışları uygulayın, örneğin: Deprem anında, bina içerisindeyseniz, sarsıntı bitinceye kadar güvenli bir alanda çök-kapan-tutun hareketini yapın. Sarsıntı bitince, güvenli tahliye kurallarına uygun olarak afet ve acil durum çantanız ile birlikte önceden belirlenen Toplanma Alanına gidin. Heyelan ve sel anında, açık alandaysanız, akıntının hareket yolundan uzaklaşın, dere yataklarından, vadilerden ve düşük rakımlı yerlerden uzak durun; mümkün olduğunca yükseklere doğru çıkın. - ANKARA

Kaynak: İHA

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