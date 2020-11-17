AFAD'dan "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu yazıyla ilgili açıklama
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AFAD'dan "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu yazıyla ilgili açıklama

17.11.2020 00:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:03
AFAD'dan

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan, "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığını, Türkiye'deki tüm belediyelere ve...

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan, "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu yazının, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmadığını, Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan "Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi" konulu yazı, iddia edildiği gibi İzmir'e özel olarak yazılmamıştır. Bahse konu yazı, 23 Ekim 2020 tarihinde, İzmir - Seferihisar depreminden 7 gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında, teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye'deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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