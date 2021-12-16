Afad'dan acil durumlara karşı mobil uygulama

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlarda vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından afet ve acil durumlarda vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildi. Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay.

Son derece kolay kullanım

Uygulamanın kullanılabilmesi için AFAD Acil uygulamasının telefona indirilmesinin ardından, telefon numarasının girilmesi gerekiyor. Kısa mesaj ile gelen şifrenin girilmesi ve telefon numarasının doğrulanmasının ardından uygulama, TC kimlik numarasının girilmesi ve konum yetkisinin verilmesiyle aktif hale geliyor.

"GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği gibi, depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılan en büyük sorunlarından biri iletişimin kesilmesidir. AFAD Acil mobil uygulamasının Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Afet bölgelerindeki AFAD Acil kullanıcıları, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak durumlarını bildirebiliyor, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkanı olmayan vatandaşlarımız ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da iletişim kurabiliyor. Toplama alanları olası bir afet anında vatandaşlarımızın öncelikli olarak toplanacağı alanlardır. Afetin ilk saatlerinde vatandaşlarımızın, tehlike ve risklerden uzak güvenli bir şekilde bir araya gelebilecekleri toplanma alanları, AFAD Acil mobil uygulamasının ana ekranında bulunan harita üzerinde gösterilmektedir. Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kendilerine en yakın toplanma alanını bularak, bu noktaya yol tarifi alarak ulaşabileceklerdir. www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. AFAD Acil tanıtım videosu ve kullanım detayları için; 'www.afad.gov.tr' Kamuoyuna saygıyla duyurulur."