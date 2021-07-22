AFAD'dan açıklama: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi
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AFAD'dan açıklama: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi

AFAD'dan açıklama: İzmir açıklarında son 1 saatte 47 adet deprem meydana geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından Ege Denizi'ndeki hareketlilik ile ilgili yapılan açıklamada son 1 saatte irili ufaklı 47 adet deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığının 40,94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı. Aynı bölgede saat 03.48'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi. Yapılan açıklamada, "Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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