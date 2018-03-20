Afad'dan 9 Milyonu Aşkın Kişiye Afet Eğitimi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye afet ve afetlerde farkındalık eğitimi verildi. Ama 80 milyonluk bir ülkede bunun çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Güllüoğlu, AFAD Başkanlığında düzenlenen Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı'nda yaptığı konuşmada, afetlerin sebep olduğu sosyal ve ekonomik zararlara dikkati çekti.

Çözüm üretebilmek için müdahale ve risk azaltma kapasitesinin artırılması gerektiğine işaret eden Güllüoğlu, ülkelerin kendi aralarında tecrübe alışverişi yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle tarihi, kültürel ve coğrafi yakınlığı bulunduğunu dile getiren Güllüoğlu, "AFAD olarak müdahale kapasitemizin, bilgi birikimimizin sadece Türkiye için değil, bu coğrafya ve bölge için kıymetli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

AFAD'ın kurulduğundan beri afetlere müdahale kapasitesini artırmaya yönelik ciddi faaliyetler yaptığını ifade eden Güllüoğlu, afetlerde BM Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) sertifikasına sahip ekiplerin çalıştığını söyledi.

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi üzerinde de çalıştıklarını bildiren Güllüoğlu, "Bu belgenin içinde risk azaltma, bizim için en önemli kısmını teşkil ediyor. Sadece ülke içindeki kapasite değil, dünyadan öğrenebileceğimiz çok şeyler olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kurtarılmış canların bedelini kimse ölçemez"

Diğer ülkelerin afetlere yönelik aldığı önlemleri önemsediklerine işaret eden Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki risk azaltma için harcanak bir lira, afetler olduktan sonra gerek müdahale gerek iyileştirmede kullanılacak olan ortalama 4-7 arasındaki bedelden daha kıymetli. Kurtarılmış olan canların bedelini ise kimse ölçemez. Bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye afet ve afetlerde farkındalık eğitimi verildi. Ama 80 milyonluk bir ülkede bunun çok daha fazla olması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden her birinizin ülkesinde de sel, deprem gibi kriz durumları için her bireye ulaşılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."

Programda Kosova, Bosna Hersek, Makedonya ve Karadağ'dan uzmanlar sunum yaptı.