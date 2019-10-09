AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

09.10.2019 17:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7,5 büyüklüğünde olası bir depreme yönelik tatbikat yapıldı.

Senaryo gereği, Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem üzerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD'daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne geldi.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, 3 bin 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, ilgili 8 bakanlığın personeline uyarı amaçlı kısa mesajların (SMS) gönderilmesiyle başladı.

Tatbikatı bizzat yöneten Bakan Soylu, tüm hizmet gruplarındaki personelden, bölgedeki ekiplerden depreme ilişkin edindikleri ilk bilgileri paylaşmalarını istedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının telsiz sistemi JEMUS üzerinden iletişim kurduğu Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'dan bilgi aldı.

Depremle ilgili bilgiler AYDES'ten takip edildi

Depreme ilişkin bilgiler, Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) üzerinden merkezdeki ekranlara yansıtıldı. Senaryo gereği, depremde 3 bin 459 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya depremden en çok etkilenen iller olarak ulusal seviyede, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa az etkilenen iller olarak il seviyesinde tatbikatta yer aldı.

Bu iller dışındaki 19 il ise birinci ve ikinci derece destek iller ile ulusal seviyede yardım eden iller olarak tatbikata katıldı.

Depremin ardından bölgeye çevre illerden ekipler sevk edildi.

Havadan anlık görüntüler geldi

Helikopter ve insanlı keşif uçaklarıyla bölgenin durumuna ilişkin havadan elde edilen görüntüler de merkeze aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, GSM operatörlerinden, vatandaşlara sabit hatlar üzerinden yapacakları görüşmelerin 10-15 saniyeden fazla sürmemesi, iletişim kurmak için internet hatlarını ve kısa mesajı tercih etmeleri yönünde uyarı mesajı göndermeleri istenildi.

Tatbikat kapsamında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla her 15 dakikada basın açıklaması yapıldı.

Depremin birinci saatinin dolmasının ardından AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, depremle ilgili basın mensuplarına bilgiler verdi.

Bakan Soylu tatbikatı değerlendirdi

Süleyman Soylu, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerdeki koordinasyon gruplarının, valilik koordinesinde toplandıklarını söyledi.

Bu tip depremlerle ilgili 26 çalışma grubunun olduğunu belirten Soylu, tatbikatın 3. seviyede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Soylu, "Hem illerde hem burada, tatbikatta attığımız adımlarda ne derece tutarlılığımız var, daha önce masabaşında yaptığımız tatbikatlardan elde ettiğimiz sonuçlar buraya ne derece yansıyabiliyor bunları değerlendiriyoruz. Fazlalıklarımızı ve eksikliklerimizi not alıyoruz. Bundan sonra masabaşı yapacağımız tatbikatları, saha tatbikatlarını da ona göre yansıtacağımız bir adımı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İlgili bakanlıklar ile kurumların yaptığı çalışmaları anlatan Soylu, tüm okulların boşaltıldığını ve hastanelerdeki hastaların kısa sürede tahliye edildiğini belirtti.

"Tatbikat gerçeğe dönerse sıkışacağımız alanlar olacak"

Bakan Soylu, "Elbette bu bir tatbikat. Allah korusun tatbikat gerçeğe dönerse sıkışacağımız alanlar olacak. Bunları tatbikatlarda görerek mümkün olduğunca zamanında mesajlarımızı iletebileceğimiz, ulaşabileceğimiz tüm tedbirleri burada almaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Tatbikatta tespit edilen aksaklıkları değerlendireceklerini dile getiren Soylu, bu tür afetlerde basının doğru bilgilendirilmesi için AFAD tarafından bir eğitim verileceğini söyledi.

"Bazı çalışma gruplarının yöneticilerini değiştirmek durumunda kalacağız"

Soylu, "Tatbikat yaptığınız zaman insandan, teknolojiden ve koordinasyondan kaynaklı eksiklikler olabilir. Bazı çalışma gruplarının yöneticilerini değiştirmek durumunda kalacağız veya bulundukları alanları değiştirmek durumunda kalacağız. Buradan elde ettiğimiz sonuç şu olabilir, arkadaşlarımız bizim senaryolarımızdan çok daha önce bir zaman diliminde buraya vardılar. Tabi gece olsaydı nasıl olurdu? Biz uzun zamandır 9-10-11 Ekim'e hazırlanıyoruz. Muhakkak onlar da zihni hazırlık gerçekleştiriyorlar. Ama bizim haber vermeden yaptığımız saha tatbikatları var. Önümüzdeki günlerde bizler de bu tatbikatlara katılacağız." diye konuştu.

"İnsan unsurunu mükemmel bir noktaya taşımamız, koordinasyonu zamanla yarışır bir hale getirmemiz lazım." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"GSM operatörlerinin vardır veya yoktur ben bilmiyorum ama bu süreç içerisinde görmediğim için şunu söyledim, hemen depremle ilgili biz nasıl burada ve illerde bir sistem oluşturuyoruz, onların da burayla koordineli afet yönetim merkezleri oluşturması gerektiğine karar verdik. GSM operatörlerinin, abonelerine 'Cep telefonlarınızdan kısa süreli konuşun, kısa mesaj tercih edin, internet hatlarını tercih edin' diye mesajlar atmaları da gerekiyor."

Tatbikat, cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA