AFAD'dan 5.3'lük depremin hak sahipliği için müracaat açıklaması
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AFAD'dan 5.3'lük depremin hak sahipliği için müracaat açıklaması

AFAD'dan 5.3'lük depremin hak sahipliği için müracaat açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 5.3'lük deprem sonrası hak sahipliği işlemleri için 60 günlük müracaat süresi verildiğini bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 5.3'lük deprem sonrası hak sahipliği işlemleri için 60 günlük müracaat süresi verildiğini bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "27.12.2020 tarihinde ilimiz merkez ilçesi Kavaktepe köyünde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem afeti nedeniyle, köyünde mahallesinde konutları, ahırları ve iş yerleri yıkık, ağır, orta derecede hasar gördüğü tespit edilen mülk sahibi, hissedarı veya hasar gören konutta ikamet eden evli evlatlarından afetzede olan ve hasar tespit listelerinde isimleri bulunan vatandaşlarımız için 15.06.2021-13.08.2021 tarihileri arasında AFAD tarafından hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerini yapabilmelerini için 60 günlük müracaat süresi verilmiştir. Afetzedeler hak sahipliği ve borçlandırma işlemlerini bizzat kendileri veya kanunu yetkilileri (noter tasdikli vekaletname ile) vasıtası ile yapabileceklerdir. Başvuru belgeleri, tapu senedi ve fotokopisi, başvuranın 2 adet eşinin 1 adet kimlik fotokopisi, tapu veya emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı, hasar tespit askı kodu, köylerde tapu sunulmayan durumlarda, deprem tarihinden önceki elektrik, su faturası (En az 1 yıllık dokümanı) olacaktır" denildi.

Öteyandan 24 Ocak depremi ile ilgili hiç bir şekilde başvuru alınmayacağı kaydedildi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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