AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde "Deprem Anı Tatbikatı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde "Deprem Anı Tatbikatı"

AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde "Deprem Anı Tatbikatı" 17 Ağustos depremi yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Afetlere hazırlık haftası etkinlikleri başladı AFAD 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem simülasyon merkezinde deprem eğitimi verdi 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünü...

17.08.2020 01:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:36

AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde "Deprem Anı Tatbikatı"

17 Ağustos depremi yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Afetlere hazırlık haftası etkinlikleri başladı

AFAD 17 Ağustos'un yıl dönümünde deprem simülasyon merkezinde deprem eğitimi verdi

İSTANBUL - 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünü dolayısıyla Afetlere hazırlık haftası etkinlikleri başladı. Haftanın ilk etkinliği, AFAD tarafından bu gece "Deprem Anı Tatbikatı" adıyla düzenlendi.

17 Ağustos 1999'da yaşanan Gölcük depreminin yıl dönümü olması sebebiyle önümüzdeki hafta "Afetlere Hazırlık Haftası" adıyla birçok etkinlik planlandı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden ilki 17 Ağustos depreminin yıl dönümüne saatler kala AFAD tarafından, İstanbul İl Afet Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nde "Deprem Anı tatbikatı" adıyla bir deprem tatbikatı yapılarak düzenlendi. Tatbikatta deprem anında çök-kapan-tutun, tahliye sırasında dikkat edilecek konular, uygulamalı olarak AFAD eğitim şube müdürü Tezcan Buçan tarafından anlatıldı. Tatbikat sırasında AFAD eğitim merkezinde bulunan deprem simülasyonu kullanıldı. Deprem simülasyonunda 17 Ağustos Gölcük depremiyle aynı büyüklükte bir deprem simüle edildi Önümüzdeki hafta boyunca da bu ve bunun gibi etkinlikler, depreme dair ulusal düzeyde bir farkındalık oluşturmak amacıyla, devam edecek.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu eğitim öncesi yaptığı açıklamada " Bundan 21 yıl önce 17 Ağustos 1999'da Marmara bölgesini etkilemek üzere 18 binden fazla insanın hayatına mal olan binlerce insanın yaralanmasına sebep olan bir deprem yaşadık. Resmi açılışını yarın yapacağımız afet eğitim merkezimizde size deprem sırasında uygulanacak doğru davranışları anlatacağımız bir eğitim yapacağız. Türkiye için deprem çok acı bir gerçek. Bunu için afet risklerini bilip yaşadığımız binaların, yaşam şekillerinin buna uygun olması gerekiyor. Allah memleketimizi korusun ama bizim de tedbir almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde 'Deprem Anı Tatbikatı'

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü 3. Sayfa
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi Güncel
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı Magazin
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hindistan, koronavirüs aşısında seri üretime geçmeye hazır
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Husumetlisi tarafından vurulan şahıs, yerde yatarken yakınlarına telefon açtı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Hande Erçel Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: AFAD'dan 17 Ağustos'un yıl dönümünde "Deprem Anı Tatbikatı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 01:52:17. #1.14#
title