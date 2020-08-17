AFAD'dan "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği
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AFAD'dan "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği

Bayburt'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AFAD'dan
17.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:48

Bayburt'ta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki etkinlik kapsamında, kullanılan araçlar, malzemeler ve bilgilendirici afişler sergilenerek, vatandaşlara afete hazırlığın önemi hatırlatıldı.

Deprem konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, AFAD tarafından, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı afet bilinciyle ilgili broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara maske ile el dezenfektanı hediye edildi, afet öncesi hazırlıkların önemi ve afet sırasındaki davranışların benimsetilmesi için birebir sunumlar gerçekleştirildi.

Cadde üzerine yerleştirilen büyük ebattaki afet çantası ise ilgi çekti.

İl AFAD Müdürü Adil Arslan gazetecilere yaptığı açıklamada, "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" kapsamında afet ve acil durum çantasını sergileyerek farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Vatandaşlara birebir sunum yaparak afetlere hazırlıklı olmalarını temenni ettiklerini belirten Arslan, "Etkinliğimiz kapsamında maske, el dezenfektanı ve broşürlerin bulunduğu çantamızı vatandaşlarımıza hediye ettik. Afet çantasında neler bulunması gerektiğini ve ne tür tedbirler alınması gerektiğini vatandaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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