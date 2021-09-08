AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı
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AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı

AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısıAFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) 6 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) 6 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

AFAD başkanlığı binasında gerçekleştirilen 'Sel, Yangın Afetleri ve Dere Yataklarını Değerlendirme' konulu toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda son dönemde meydana gelen sel ve yangın afetlerinin sonuçları, dere yatakları ve bundan sonra yaşanabilecek afetler karşısında alınacak önlemlerin ele alındığı belirtildi.

Göründtü dökümü: Toplantıdan görüntü  

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA,


AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı
AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı
AFAD'da, 6 bakanın katılımıyla 'afet' toplantısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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