Afad Çadırında Bilgilendirme ve Farkındalık Programı Düzenlendi

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a vekaleten, AFAD Hatay Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tanıtım ve bilgilendirme programına katıldı.

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'a vekaleten, AFAD Hatay Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tanıtım ve bilgilendirme programına katıldı.

AFAD Hatay Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım programına Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen ve İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili katıldı.

Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Alev Seçmen AFAD Hatay Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen tanıtım ve bilgilendirme programı ile ilgili yaptığı açıklamada: " Halkımızın tüm afetlerden en az zararla kurtulabilmesi, afet ve acil durumlar konusunda farkındalıklarının oluşturulması amacıyla organize edilen bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. " dedi.

Heyet tanıtım ve bilgilendirme programının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Yayın Tarihi :

15 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre