AFAD, Bursa'daki selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor
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AFAD, Bursa'daki selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bursa'da meydana gelen selde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının 200 arama kurtarma personeli ile devam ettiği bildirildi.

AFAD, Bursa'daki selde kaybolan vatandaşı 200 personeliyle arıyor
22.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Bursa'da meydana gelen selde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının 200 arama kurtarma personeli ile devam ettiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, dün 18.30'da Bursa'da başlayan yoğun yağışların Kestel, Orhangazi, Yenişehir, İznik ve Gürsu ilçeleri başta olmak üzere bölgede sel ve su baskınlarına yol açtığı hatırlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun, çalışmaları yerinde incelemek amacıyla dün akşam saatlerinde ivedilikle bölgeye ulaştığı ifade edilerek, çalışmaların eş güdümlü yürütülmesi amacıyla Bursa Valiliği tarafından 2 farklı noktada kriz merkezi oluşturulduğu, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşların çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bursa İl AFAD Mu¨du¨rlu¨ğu¨ eş gu¨du¨mu¨ndeki çalışmalarda, AFAD İl Mu¨du¨rlu¨kleri (Bursa, Afyon, Balıkesir, Eskişehir, İzmir, Ku¨tahya, Manisa), Bursa Belediyesi ve İtfaiyesi, UMKE ve 112 Acil, JAK, JÖH, Asayiş ve Trafik Timi, Emniyet ve STK'lerden çok sayıda personel ve gönu¨llu¨ katılımın sağlandığı, çalışmaların karadan arama kurtarma ekip - ekipmanları ve arama kurtarma köpekleri ile havadan ise drone ile aralıksız yu¨ru¨tu¨ldüğü bilgisi paylaşıldı.

Kızılay, Bu¨yu¨kşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve STK'ler tarafından sel bölgesinde 3 öğu¨n yemek dağıtıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mu¨du¨rlu¨ğu¨nden 12 ekipte 24 personel, psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Gu¨rsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları bildirilmiş olup bina hasar tespiti, tarım hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ve Tarım ve Orman İl Mu¨du¨rlu¨ğu¨ tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

Gemlik - İznik karayolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol temizleme çalışmaları 5 greyder, 2 kepçe ile devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 74 iş makinesi ile altyapı ve teknik destek çalışmaları yürütülmektedir. "

Açıklamada, selde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarının 200 arama kurtarma personeli ile devam ettiği, vatandaşların sel nedeniyle yaşadıkları zararın ortadan kaldırılabilmesi ve hayatın bir an önce normalleştirilmesi amacıyla AFAD tarafından Bursa Valiliğine 500 bin lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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