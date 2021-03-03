AFAD, Bursa'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi
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AFAD, Bursa'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi

03.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:45
AFAD, Bursa'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

AFAD'ın Bursa'daki merkezinde yapılan toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu ve ekibi ile Bursa'da görev yapan gazeteciler katıldı.

Cevheroğlu, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini ve bu doğrultuda yıl boyunca etkinlikler yapılacağını söyledi.

Bursa'nın afetlere karşı hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını belirten Cevheroğlu, "Afet yönetimi çok uzun bir süreç, afet bilinci lazım. Afet bilgisini artık bilinç seviyesine getirmemiz lazım. Bugünü düzeltmeye, günü hazırlamaya ve geleceği kurtarmaya talibiz. AFAD bu konuda önemli, 50 milyon kişiyi eğitmeyi düşünüyoruz." dedi.

AFAD Bursa İl Müdürü Yalçın Mumcu da kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, istenilmesi halinde basın mensuplarına da gereken eğitimleri sağlayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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