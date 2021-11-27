AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
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AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AFAD: Bosna Hersek'te sele kapılan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Bosna Hersek'te sele kapılarak kaybolan Türk vatandaşının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bosna Hersek'te yaşanan aşırı yağışlar sonucunda sele kapılıp kaybolan ve ekiplerimizin de arama çalışmalarına katıldığı vatandaşımızın ne yazık ki cansız bedenine ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.


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