AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı
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AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

25.01.2020 08:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:26
AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (), biri merkezde biri Maden ilçesine bağlı 'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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