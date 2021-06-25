AFAD Bingöl depreminin ön değerlendirme raporunu paylaştı

AFAD Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı.

AFAD Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda depremin 7.38 saniye sürdüğü ve yarım saat içerisinde 4 artçı meydana geldiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.28 sıralarında Bingöl'ün Kiğı ilçesi merkez üssü olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak bildirildi.

AFAD, depremin ön değerlendirme raporunu paylaştı. Raporda, "25.06.2021 günü, Türkiye saati ile 21: 28'de merkez üssü Kiğı (Bingöl) olan Mw 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Yerin 15.51 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Bingöl ilinin Kiğı ilçesine bağlı Aşaği Serinyer köyüne uzaklığı 2.28 kilometredir. Ana şoktan, 25.06.2021 22: 01'e kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2.1 ile 2.6 arasında değişen 4 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise 7.38 sn olarak hesaplanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı