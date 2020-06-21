AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmaların güncel verilerini paylaştı.

AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı
21.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmaların güncel verilerini paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 275 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında,yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 34 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Enerji çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerjikesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 204 personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu'da 149 yapı yıkılmış, 999 yapı ağır hasar, 24 yapı ortahasar, 2402 az hasar görmüştür. Acil yıkılması gereken 89 yapı bulunmaktadır. Erzurum Çat'ta 40 yapı yıkılmış, 490 yapı ağır hasar görmüştür.Erzincan Tercan'da 37 yapı ağır hasar görmüştür. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 35 bin 950 kişilik sıcak yemek, 12 bin 600 kumanya, bin 331 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Bingöl'de yürütülen çalışmaların yerinden eşgüdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve 1001 personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 1.018.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.Bingöl'de 2.858, Erzurum'da 2.800 ve Erzincan'da 6 çadır kurulumu tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteyneri sevk edilmiştir"denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
İstanbul'un göbeğinde kaldırımda bir mezar! Geçenler dua ediyor, kimin yattığı bilinmiyor
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
10 şişe bira içtikten sonra 18 saat idrarını tutan Çinlinin mesanesi patladı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Hulusi Akar Halife Hafter Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Alişan Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Yılmaz Vural Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:36:53. #1.15#
title