AFAD: Bingöl'deki depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 6'sı taburcu edildi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 6'sının taburcu edildiğini, 15'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremin ardından hastanelere başvuran 21 kişiden 6'sının taburcu edildiğini, 15'inin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin ardından müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"Hastanelere başvuran 21 vatandaşımızın 6'sı taburcu edilirken 15'inin tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 101'e, personel sayısı ise 828'e çıkarılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğününün 3 bin 500'e, haberleşmenin kolay sağlanması amacıyla yollanan mobil baz istasyonu sayısının da 7'ye yükseltildiği kaydedildi.

Deprem sonrası ikisi 4'ün üzerinde 145 artçı sarsıntının olduğu bölgeye barınmadan beslenmeye tüm temel ihtiyaçların karşılanması için yardım malzemesi sevkinin sürdüğü ifade edildi.

AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluş sahada çalışıyor

AFAD koordinasyonunda 8 kurum ve kuruluştan çalışmalara 107'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve STK'lerden toplam 828 personelin 101 araçla katıldığı bildirildi.

Şimdiye kadar gönderilenlere ek olarak, AFAD bölgesel lojistik destek depolarından yatak, battaniye, yastık çarşaf ve mutfak setlerinin de bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Alana toplam 1242 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderildiği kaydedildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nda beslenme grubundan sorumlu Türk Kızılayın bu depremde de gıda ihtiyacını karşıladığına dikkati çekilen açıklamada, depremden etkilenenlerin fizyolojik ihtiyaçları dışında psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının da karşılandığı vurgulandı.

Bingöl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden 16 sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologun vatandaşlarla birebir destek görüşmeleri yapmak üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hasar tespit çalışmaları için 60 personelin görevlendirildiği bilgisi verildi.

Kaynak: AA