AFAD: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem
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AFAD: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem
14.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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