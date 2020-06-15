AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem
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AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD: Bingöl'de 5,6 büyüklüğünde deprem
15.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:41

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 09.51'te Karlıova'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA

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