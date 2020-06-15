AFAD: Bingöl'de 414, Erzurum'da 120 çadır kuruldu
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AFAD: Bingöl'de 414, Erzurum'da 120 çadır kuruldu

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de dün meydana gelen 5.7'lik depremden sonra 180 artçı deprem kaydedildiğini ve depremin ardından Bingöl'de 414, Erzurum'da 120 çadır kurulduğunu açıkladı.

AFAD: Bingöl'de 414, Erzurum'da 120 çadır kuruldu
15.06.2020 18:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:49

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de dün meydana gelen 5.7'lik depremden sonra 180 artçı deprem kaydedildiğini ve depremin ardından Bingöl'de 414, Erzurum'da 120 çadır kurulduğunu açıkladı.

AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ve son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 3 deprem yaşandığı ve toplam 180 artçı deprem kaydedildiği bildirildi. Bugün saat 09.51'de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığı ve yaşanan bu depremin Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedildiği ifade edilerek, devam eden saha çalışmalarında, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı kaydedildi.

'BİNGÖL'DE 414, ERZURUM'DA 120 ÇADIR KURULDU'Bingöl Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünden gelen ihbarlara göre, bazı evlerde kısmi hasar meydana geldiği ve tarama faaliyetlerine devam edildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalara, 142'si AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, jandarma, itfaiye, belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK'lardan toplam 998 personel ve 127 araç katılmaktadır. Olay bölgesine 1 adet mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam 2 bin 862 çadır, 3 bin 300 yatak, 7 bin 295 battaniye, 7 bin 200 yastık çarşaf seti ile 2 bin 232 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından, bölgeye 9 bin 500 kişilik sıcak yemek, 1000 kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir. Halihazırda Bingöl'de 414 ve Erzurum'da 120 çadır kurulumu tamamlanmıştır."

Bu arada depremden etkilenenlere psikolojik ve sosyolojik destek verildiği belirtilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca da hasar tespit çalışmaları yapıldığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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