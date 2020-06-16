AFAD: "Bingöl'de 235 artçı deprem meydana geldi"
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AFAD: "Bingöl'de 235 artçı deprem meydana geldi"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 4'ü 4'ten büyük 235 artçının yaşandığını açıkladı.

AFAD:
16.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 4'ü 4'ten büyük 235 artçının yaşandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup, Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 235 artçı deprem meydana gelmiştir. 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 18 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 433 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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