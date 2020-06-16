AFAD: "Bingöl'de 219 artçı deprem meydana geldi" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3'ü 4'den büyük 219 artçının yaşandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 3'ü 4'den büyük 219 artçının yaşandığını bildirdi. Depremde 35 kişinin yaralandığını,31'inin ise taburcu edildiğini aktaran AFAD, toplamda bin bir personelin görev yaptığını aktardı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 3'ü 4 üzeri olmak üzere 219 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır.Arama Kurtarma Çalışmaları kapsamında, 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır.Sağlık çalışmaları kapsamında, Yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir" denildi.

Bin personel sahada görevde

Yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmadığı aktarılan açıklamada, "Haberleşme çalışmaları çerçevesinde, yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 90 personel görevlendirilmiştir, Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş,12 bin 500 kişilik sıcak yemek, 4 bin kumanya, 75 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında, 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Bingöl'de yürütülen çalışmaların yerinden eş güdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve bin 1 personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.Barınma çalışmaları, Bingöl'de 953 ve Erzurum'da 458 çadır kurulumu tamamlanmıştır"ifadelerine yer verildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA