AFAD Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.
07.08.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:37
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 in 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 137 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi yarardı. Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de Lübnan'da patlamadan etkilenenlerin yaralarını sarmak için bölgeye yardım ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı 37 görevli liman bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA