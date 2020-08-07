AFAD Beyrut'taki yaraları sarmaya devam ediyor Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Türkiye'den gönderilen AFAD ekiplerinin liman bölgesindeki çalışmaları devam ediyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 2 in 700 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 137 kişi hayatını kaybederken 5 bin kişi yarardı. Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de Lübnan'da patlamadan etkilenenlerin yaralarını sarmak için bölgeye yardım ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerine bağlı 37 görevli liman bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA