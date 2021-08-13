Batı Karadeniz'de Meydana Gelen Sel Felaketinde Yapılacak Yardımlar Hk.

Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi, ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır.