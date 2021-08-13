Batı Karadeniz'de Meydana Gelen Sel Felaketinde Yapılacak Yardımlar Hk.
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Batı Karadeniz'de Meydana Gelen Sel Felaketinde Yapılacak Yardımlar Hk.

Batı Karadeniz'de Meydana Gelen Sel Felaketinde Yapılacak Yardımlar Hk.
Habermetre - Haberler | Toplum

Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi, ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır.

Batı Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketinde daha önceki afetlerde olduğu gibi, ayni ve nakdi yardımlar, etkili, verimli ve yerinde dağıtılabilmesi için AFAD koordinasyonunda yapılacaktır.

Ayni yardımlar afet bölgelerinde oluşturulacak depolar, nakdi yardımlar ise daha önce duyurulan hesaplar üzerinden yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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