AFAD başkentte deprem tatbikatı yaptı
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AFAD başkentte deprem tatbikatı yaptı

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.

AFAD başkentte deprem tatbikatı yaptı
17.08.2020 04:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 05:01

Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin 21. yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.

Yenimahalle'deki il merkezinde, yerel ve ulusal çapta görev yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Ankara İtfaiye, Arama Kurtarma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile ANDA Kardeşe Vefa Derneğinin katılımıyla yaklaşık 120 personelin yer aldığı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Mansur Aslan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Kaynak: AA

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