AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni - Haberler
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AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, veda töreninin ardından kentten ayrıldı.

Sezer, valilik önünde düzenlenen törende, mesai arkadaşları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla tek tek vedalaştı.

Duygulu anların yaşandığı törende konuşan Sezer, tüm Kırıkkale halkını kendi ailesinden saydığını belirtti.

Kendisi için zor bir gün olduğunu dile getiren Sezer, "Sizlerle vedalaşmak benim için oldukça zordu. Farklı yerlerde ve görevlerde bulundum ama Kırıkkale'nin benim için anlamını bugün çok daha iyi idrak etme imkanım oldu. Gözyaşlarımızın aktığını ve yine aynı şekilde boğazımızın zaman zaman düğümlendiğini belirtmek isterim." dedi.

Sezer, törenin ardından Kırıkkale'den ayrıldı.

Törene, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni

AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri
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Haber: AFAD Başkanlığına atanan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer için veda töreni - Haberler
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