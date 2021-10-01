AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adıyaman'da temaslarda bulundu

ADIYAMAN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Sezer, şeref defterini imzaladı.

Sezer, Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaretinin ardından, AFAD İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ve AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'un da katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı.