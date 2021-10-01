AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adıyaman'da temaslarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adıyaman'da temaslarda bulundu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adıyaman'da temaslarda bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

ADIYAMAN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Yunus Sezer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Sezer, şeref defterini imzaladı.

Sezer, Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaretinin ardından, AFAD İl Müdürlüğünde Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca ve AFAD İl Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'un da katılımıyla basına kapalı toplantı yaptı.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı

Son Dakika | ABD'de hareket halindeki uçağın acil kapısından kanadına çıkan yolcu gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Sezai Temelli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Umut Meraş Bülent Uygun Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Adıyaman'da temaslarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 13:26:17. #1.17#