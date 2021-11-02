AFAD Başkanı, Rize'de Yapılan Afet Konutlarını Denetledi

RİZE (Habermetre) - AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, afet yaşamış bölgelere gerçekleştirdiği ziyaretlerini Rize ile sürdürdü. AFAD'ın Rize'de yaptırdığı ve sona yaklaşan afet konutu çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma ziyaretinde Sezer'e, Rize Vali Yardımcısı Gülhani Ozan Sarı, AFAD İl Müdürü Mehmet Rıza Andıç ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş eşlik etti.

AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, afet yaşamış bölgelerdeki çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Sezer, Rize ili, Yağlıtaş ve Salarha'da yapımı devam AFAD Yaşam Konutları'nda inceleme yaptı. Örnek daireyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan AFAD Başkanı, tamamlanan konutların kısa sürede hak sahiplerine teslimi için talimatlarını iletti.

AFAD Başkanı Vali Sezer, Salarha beldesinde yerel yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Sezer, daha sonra AFAD İl Müdürlüğünde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet