AFAD Başkanı Güllüoğlu, TAMP Bursa Çalışma Grupları Toplantısı'na katıldı - BURSA
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AFAD Başkanı Güllüoğlu, TAMP Bursa Çalışma Grupları Toplantısı'na katıldı - BURSA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek "Bunun hazırlığını hayata geçirmemiz gerekiyor.

18.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depremin, Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu belirterek "Bunun hazırlığını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun da iki kısmı var, biri risk azaltma biri de müdahaleye hazırlık." dedi.

Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Binası'ndaki Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa Çalışma Grupları Toplantısı'na katılan Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın İstanbul, İzmir ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin dördüncü büyük şehri ve tarım ve ekonomi anlamında önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Bursa'nın sadece deprem değil, birçok afet açısından da tehlikenin yüksek olduğu şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, AFAD olarak Türkiye çapındaki afetlerden önceki, afetler sırasındaki ve sonraki çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Güllüoğlu, AFAD'ın İçişleri Bakanlığına bağlanmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, özellikle İstanbul'daki hazırlıklara dair Ankara'da büyük bir çalışma başlattığına işaret ederek "İstanbul'da yerindeki çalışmaları Sayın Bakanımızın başkanlığında her birinin ince detaylarına girecek şekilde her bir çalışma grubunu dinlemeye başladık. Bu, öyle bir süreci başlattı ki arka planda İstanbul'da 400'den fazla toplantı gerçekleştirildi. Şimdi bizim elimizde bir senaryo var. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın yerelde Bursa Afet Müdahale Planı'nın elinde bir senaryo var. İlin kapasitesiyle o kapasite örtüşüyor mu, eksiklerimiz var mı, kurumlar arası koordinasyonda neye ihtiyaç var? Çalışma gruplarında bunları netleştireceğiz." diye konuştu.

"Elazığ-Malatya depremi, TAMP'nın uygulandığı deprem oldu"

Yakın zamanda Elazığ-Malatya depremini yaşandığını hatırlatan Güllüoğlu, şöyle devam etti:

"İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlarımız ve ben 1 ay kadar oradaydık. Bizim açımızdan TAMP'nın uygulandığı, reaksiyonun hızlı gösterildiği, vatandaşların mağduriyetinin en hızlı şekilde giderildiği bir afet oldu. TAMP'ı birçok detayıyla beraber test etmenin ötesinde uyguladığımız ve gördüğümüz bir afet oldu. Bingöl ona göre daha küçük bir afet ama artık bu bir reflekse dönüştü. Bilgi notu hazırlamaktan, ihtiyaçların giderilmesine kadar birçok şey tıkır tıkır kendi kendine işlemeye başladı. Biz Bakan Bey ile oraya gittiğimizde bilgiler hiçbir ayrım olmadan örtüşmüş, daha biz oraya varmadan çadırlar kurulmaya başlamıştı. 17.25'te deprem oldu, 23.00 gibi oradaydık. Beş saat içinde çadır ulaşmış, kurulmaya başlanmış, ekipler görevlendirilmiş, herkes görevini biliyor."

Güllüoğlu, TAMP'ın ana fikrinin, birlikteliği ve ortak çalışmayı sağlamak olduğuna dikkati çekerek, "Devlet kurumları olarak biz elimizden geleni yapsak bile yerel yönetimin, muhtarlıkların, sivil toplumun ve vatandaşın katılımı çok önemli. Bursa'yı sadece depreme değil, her türlü afete hazırlamak üzere en etkin müdahaleyi yapmak üzere oluşabilecek can ve mal kaybını en aza indirmek ve ikincil afetleri engellemek, vatandaşın ihtiyacını en hızlı gidermek için toplandık." ifadelerini kullandı.

Afetlerin, hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Güllüoğlu, "Biz geçen sene Türkiye'de 23 binden fazla deprem ölçtük. Ondan önceki sene 22 bin, ondan önceki sene 38 bin deprem ölçtük. Yani deprem bu coğrafyanın, Anadolu'nun, Türkiye'nin tabii bir gerçeği. Bunun hazırlığını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun da iki kısmı var, biri risk azaltma biri de müdahaleye hazırlık. Bu toplantıda müdahaleye hazırlık kısmını konuşacağız." dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Bursa'nın deprem açısından riskli illerden biri olduğunu ifade etti.

Bütün kurumların ve bireylerin depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Canbolat, "Bu çalışma Bursa'da tekrar bizlerin bakışını değiştirecek. Deprem gerçeğiyle ilgili başımıza bir afet geldiği takdirde neler yapılmasını kolaylaştıracak bir plan. Önemli olan yazılı planların uygulama aşamasına geldiğinde uygulanabilirliği ve alandaki yansımalarıdır. Plan yazmak kolay, bunu yazarsınız ancak yazarken eksikliklerinizin olmaması gerekiyor ve sürekli güncellenmesi gerekiyor. Tıkır tıkır işlemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, kurum ve kuruluşların sunumlarıyla devam etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu, TAMP Bursa Çalışma Grupları Toplantısı'na katıldı - BURSA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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