Afad Başkanı Güllüoğlu, Sel Bölgesine İntikal Etti

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ordu'daki sel bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu birlikte, aşırı yağışlardan etkilenen Ordu'ya gitti. Olayın meydana geldiği bölgeyi helikopter ile havadan inceledi. Bölgedeki çalışmaların yerinden koordine edilmesi için yola çıkan AFAD Başkanı, 4 ilden AFAD Arama Kurtarma ekiplerini de araç ve ekipmanları ile birlikte bölgeye sevk etti" denildi.

Açıklamada, Bakan Soylu ve AFAD Başkanı Güllüoğlu'nun, Ordu'ya geçtikten sonra olay bölgesini helikopterle inceleyerek müdahale ve iyileştirme çalışmaları için bilgi aldığı belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Güllüoğlu, Ankara'dan yola çıkmadan önce AFAD Ordu, AFAD Samsun, AFAD Sivas ve AFAD Ankara İl Müdürlüklerinden 30 uzmandan oluşan 4 arama kurtarma ekibini de bölgeye gönderdi. Bölgeye AFAD arama kurtarma araçları ile giden ekipler, yanlarında bot, motopomp ve dalgıç pompa gibi müdahale ekipmanları bulunduruyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar dikkate alınarak 7 ayrı AFAD İl Müdürlüğü müdahale için hazırlandı. Bu kapsamda AFAD Başkanlığı, AFAD Ordu ve AFAD Samsun İl Müdürlüklerinin yanı sıra AFAD Giresun, AFAD Trabzon, AFAD Sinop, AFAD Rize ve AFAD Artvin İl Müdürlüklerini tedbir amacıyla teyakkuza geçirdi. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir." - ANKARA