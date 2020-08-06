AFAD Başkanı Güllüoğlu, Beyrut'ta patlama bölgesinde incelemelerde bulundu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.
06.08.2020 20:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.
Beyrut'a ulaşan Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanı Güllüoğlu, patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA