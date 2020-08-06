AFAD Başkanı Güllüoğlu, Beyrut'ta patlama bölgesinde incelemelerde bulundu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, Beyrut'ta patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.

Beyrut'a ulaşan Sağlık Bakanlığı, AFAD, UMKE ve Kızılay ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca AFAD Başkanı Güllüoğlu, patlamanın gerçekleştiği liman bölgesinde incelemelerde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA