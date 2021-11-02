AFAD Başkanı, Giresun'da İyileştirme Faaliyetlerini Gözlemledi

GİRESUN (Habermetre) - AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Giresun'a giderek geçtiğimiz yaz yaşanan sel sonrası devam eden ileri iyileştirme çalışmalarını gözlemledi. Yürütülen projeler ve afet konutlarındaki ilerleme hakkında brifing alan Sezer'e ziyaretinde, Dereli ve Doğankent'in kaymakam ve belediye başkanları eşlik etti. AFAD Başkanı, esnafla ve vatandaşla sohbet ederek AFAD olarak yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sordu.

AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, Karadeniz'e giderek afet yaşanmış bölgelerdeki çalışmaları yerinde gözlemledi. Ağustos 2020'de gerçekleşen selin büyük zarar verdiği ilçelerin ayağa kaldırılması için AFAD koordinasyonuna yapılan çalışmaların ilerleyişi hakkında brifing aldı. İlçelerdeki esnaf ve vatandaşla sohbet eden AFAD Başkanı, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, vatandaşları dinledi.

AFAD Yaşam Konutlarının İçinde Yer Aldığı Yeni Dereli Projesi

Sezer ve beraberindeki heyet, ilk olarak Dereli ilçesinde yaşanan selin ardından alınan kararla yıkımı gerçekleştirilen iş yerleri ve konutların bulunduğu alana geldi.

Ticari üniteler, konutlar, kamu binaları, regülasyon ve gezinti alanlarından oluşan "Yeni Dereli Projesi"ni inceleyen Sezer, çalışmalar hakkında brifing aldı.

Proje kapsamında afetzedeler için Sütlüce Mahallesi'nde inşa edilen 142 konutu da inceleyen Sezer, AFAD Giresun İl Müdürü Murat CAVUNT'tan son duruma ilişkin bilgi edindi.

İlçedeki incelemeleri sırasında Sezer'e, Dereli Kaymakamı Okan YENİDÜNYA ve Belediye Başkanı Zeki ŞENLİKOĞLU eşlik etti.

Doğankent'e 156 AFAD Yaşam Konutu ve 70 İşyeri

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, daha sonra Doğankent ilçesinde 156 konut ve 70 iş yerinin inşa edildiği bölgeye ziyaret etti. Doğankent Kaymakamı Cafer EKİNCİ ve Belediye Başkanı Rüşan ÖZDEN'in eşlik ettiği Sezer, buradaki çalışmalarını tamamlayarak, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye hareket etti.

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