AFAD Başkanı Birleşmiş Milletler OCHA ROMENA Heyetini Kabul Etti

AFAD Başkanı Vali Yunus SEZER, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi (ROMENA) heyetini makamında kabul etti. Başkanlığını OCHA ROMENA Acil Durum Müdahale ve Hazırlık Bölüm Başkanı Ramzi DHAFER'in yaptığı heyet ile farklı alanlardaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi. Görüşmede, İdlib'deki briket evler projesi, iklim değişikliği, bölgesel müdahale eylem planı ve bölgesel tatbikat başlıkları ele alındı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, BM'nin OCHA ROMENA heyetini ağırladı. Heyet temsilcileri, Sezer'i AFAD Başkanlığı görevinden dolayı tebrik etti ve AFAD ile yürütülen 2017-2019 eylem planının başarıyla tamamlanmış olmasından dolayı tebriklerini iletti.

BM OCHA'dan Dhafer: "AFAD'ın Bölge Ülkelerinde Varlık Göstermesi Önemli"

BM OCHA ROMENA'dan Ramzi Dhafer, ziyaretteki diyalogda, Türkiye ve AFAD'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesiyle ilişkisine dikkat çekerek "Karşılıklı iletişim ve etkileşim ile sürecin yürütülmesini arzu ediyoruz. AFAD'ın bölge ülkelerindeki varlık göstermesi önemlidir. Acil durum ve müdahale alanında diğer bölge ülkelerini de kapsayacak şekilde bir eylem planının Türkiye ile iş birliği halinde gerçekleştirilmesine önem veriyoruz. " ifadelerini kullandı.

Başkan Vali Sezer: "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı Kapsayan Tatbikat Planlıyoruz"

OCHA ROMENA heyetinin bölgesel tatbikat yapılması arzusunu dile getirmesi sonrası AFAD Başkanı Vali Sezer, "Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerini de dahil edecek şekilde bölgesel tatbikatı halihazırda planlıyoruz. Tatbikatın AB'nin MODEX tatbikatının bir üst versiyonu şeklinde gerçekleşmesi gereğine göre hareket ediyoruz. " dedi.

OCHA Ankara Müdürü: "OCHA Olarak AFAD'ın Bölge Ülkeleri İçin Yaptıklarının Farkındayız"

İdlib'deki briket evler projesi hakkında heyete bilgi veren AFAD Başkanı Sezer, "OCHA ile Suriye noktasında, özellikle İdlib bölgesine yapılacak briket evler konusunda beraber çalışmaya hazırız. " şeklinde konuştu. Heyet üyesi BM OCHA Ankara Bölge Ofisi Müdürü Serkan Yılmazkurt, "OCHA olarak AFAD'ın bölge ülkeleri için yaptıklarının farkındayız. Suriye özelinde görüşmek için önümüzdeki günlerde BM OCHA Ankara ofisine atanacak üst düzey bir görevli ile tekrar bir ziyaret gerçekleştirmek istiyoruz. " cümlelerini kaydetti.

Başkan Sezer: "Bölge Ülkeleri Kendi Kapasitelerinin Farkında Olmalı"

Başkan Yunus Sezer, AFAD tarafından 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı'nda 48 milyon 200 bin kişiye eğitim verilmesini, iklim değişikliği konusunda Türkiye tarafından yapılan başarılı çalışmaları işaret etti. Sözlerini, "Bu çalışmalar, diğer ülkeler için de örnek teşkil etmeli, OCHA'nın da desteği ile vizyon ve çalışma alanının genişletilmesi gerekiyor. Özellikle bölge ülkelerinin kendi kapasitelerinin farkında olması önem arz ediyor. " diyerek tamamladı.

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