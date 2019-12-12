AFAD Başkan Yardımcısı Taşkın, Tel Abyad ve Rasulayn'da incelemede bulundu
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AFAD Başkan Yardımcısı Taşkın, Tel Abyad ve Rasulayn'da incelemede bulundu

AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Şanlıurfa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde incelemeler yaptı.

12.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:40
AFAD Başkan Yardımcısı Taşkın, Tel Abyad ve Rasulayn'da incelemede bulundu

Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, 'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, bölgesinde incelemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Taşkın ile AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Ziyarette AFAD heyeti, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Taşkın ve beraberindekiler ziyaretin ardından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yürütülen insani yardım faaliyetlerini inceledi.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi ve AFAD tarafından onarımı yapılarak faaliyete giren Rasulayn'daki ekmek fırınında da incelemelerde bulunan heyet, Rasulayn Hastanesinin ihtiyacı olan bebek devam maması ve insani yardım malzemelerinin teslimini de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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