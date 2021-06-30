Afad Başkan Vekili Taşdelen'den, Vali Sezer'e Ziyaret

Valiliğe gelişinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkan Vekili Taşdelen ile bir süre görüşen Vali Sezer, ziyaretin ardından Taşdelen ile birlikte MKE Sosyal Tesislerinde düzenlenen sertifika teslim programına katıldı.