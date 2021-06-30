Afad Başkan Vekili Taşdelen'den, Vali Sezer'e Ziyaret
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Afad Başkan Vekili Taşdelen'den, Vali Sezer'e Ziyaret

Afad Başkan Vekili Taşdelen'den, Vali Sezer'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Valiliğe gelişinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkan Vekili Taşdelen ile bir süre görüşen Vali Sezer, ziyaretin ardından Taşdelen ile birlikte MKE Sosyal Tesislerinde düzenlenen sertifika teslim programına katıldı.

Valiliğe gelişinde Valilik Şeref Defterini imzalayan Başkan Vekili Taşdelen ile bir süre görüşen Vali Sezer, ziyaretin ardından Taşdelen ile birlikte MKE Sosyal Tesislerinde düzenlenen sertifika teslim programına katıldı. Ziyarette, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun'da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Afad Başkan Vekili Taşdelen'den, Vali Sezer'e Ziyaret - Haberler
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