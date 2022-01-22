AFAD: "Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" - Haberler
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AFAD: "Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını duyurdu.

BALIKESİR (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını duyurdu.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Geçmiş olsun Balıkesir. Dursunbey ilçesine meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ANKARA

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Balıkesir, AFAD, Yerel, Haber

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