AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
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AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi

17.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:19
AFAD Artvin'deki yangın için 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini belirtti.

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. AFAD'dan 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçları için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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