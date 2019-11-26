AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek
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AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderileceğini bildirdi.

26.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:54
AFAD: Arnavutluk'taki depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekibi gönderilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'taki sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye ekip gönderileceğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arnavutluk'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD arama kurtarma ekibi, 3 araç ve Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi TSK'ya ait uçakla bölgeye gidiyor."

Kaynak: AA
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