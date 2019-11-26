AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma...
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AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma...

AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.

26.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:38
AFAD, Arnavutluk'taki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma...

, 'taki sonrası arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere, kurtarma ekibi, 3 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi ve Genelkurmay'a ait bir uçak ile bölgeye gidileceğini açıkladı.

Kaynak: AA
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