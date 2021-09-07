AFAD: "Antalya'da ki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"
AFAD: "Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
AFAD: "Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
-İHA-
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı