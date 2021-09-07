AFAD: "Antalya'da ki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"
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AFAD: "Antalya'da ki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır"

AFAD: 'Antalya'da ki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFAD: "Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD: "Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında saat 14.14'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

-İHA-

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
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AFAD: "Antalya'da ki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" - Haberler
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