AFAD: "Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye...
30.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:31
AFAD: "Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir.
AFAD: "Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli, araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir. Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı