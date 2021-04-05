AFAD, AKUT Eskişehir gönüllülerine KBRN eğitimi verdi

Kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavı hazırlıklarını sürdüren AKUT Eskişehir ekibine; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavı hazırlıklarını sürdüren AKUT Eskişehir ekibine; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) eğitimi verildi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen eğitimde, kentsel arama kurtarma akreditasyon sınavına katılacak olan 16 AKUT Eskişehir gönüllüsüne KBRN farkındalık ve temel bilgiler anlatıldı. Eskişehir AFAD görevlileri tarafından yapılan eğitimde KBRN vakalarını tespit etme, teşhis etme ve arındırma işlemleri ile birlikte personel ve araç dekontaminasyonu hakkında açıklamalarda bulunuldu. KBRN saldırılarına karşı alınacak tedbirler eğitim sürecinde aktarıldı. KBRN olaylarında kullanılan maske ve koruyucu kıyafetlerin nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterilirken, her türlü gaza duyarlı olan detektörün kullanımı da gösterildi.

Eğitim sonunda AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ve personeline desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı